نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدربو إسبانيا يعانقون المجد في عام 2024.. سيطرة على منصات التتويج العالمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاع مدربو إسبانيا أن يبرهنوا على قدراتهم الاستثنائية في قيادة الأندية والمنتخبات خلال العام الحالي 2024، حيث نجحوا في حصد البطولات وتحقيق إنجازات لا تُنسى ورسموا بصماتهم في عالم كرة القدم وسيطروا على منصات التتويج في مختلف البطولات على مستوى العالم.

وسيطر المدربون الإسبان على البطولات والنجاحات التي تحققت في معظم المنافسات الرياضية بمختلف ملاعب العالم خلال العام الجاري على مستوى الأندية والمنتخبات، وذلك ليؤكدوا للجميع على قدراتهم وإمكانياتهم التدريبية الهائلة والتي تم ترجمتها إلى إنجازات حقيقية على أرض الواقع.

بطولات وإنجازات مدربي إسبانيا في 2024

- دي لا فوينتي

يأتي المدرب لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا في مقدمة المدربين الإسبان الذين حققوا بطولات في العام الحالي وذلك بعدما قاد الماتادور الإسباني للتتويج بكأس أمم أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه على حساب منتخب إنجلترا بالفوز في النهائي 2-1.

دي لا فوينتي - منتخب إسبانيا

- تشابي ألونسو

نجم الكرة الإسبانية السابق قاد فريق باير ليفركوزون الألماني للتتويج بلقب بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي متفوقًا على بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، كما توج بكأس ألمانيا، كما حصل على وصافة الدوري الأوروبي بعد الخسارة أمام أتالانتا الإيطالي 3-0.

تشابي ألونسو - باير ليفركوزون

- بيب جوارديولا

واصل الإسباني بيب جوارديولا حصد البطولات مع فريق مانشستر سيتي بالموسم الحالي بعدما قاد السماوي للتتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي بعد تفوقه في الجولات الأخيرة عى حساب فريق أرسنال، بينما خسر كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1.

جوارديولا - مانشستر سيتي

- لويس إنريكي

مدرب برشلونة السابق قاد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لحصد عدة بطولات في العام الحالي، حيث توج بلقب الدوري الفرنسي بعد تصدر ترتيب المسابقة، كما توج بكأس فرنسا بالفوز في النهائي على أولمبيك ليون، وكذلك حصد لقب بطولة كأس الأبطال الفرنسي (كأس السوبر) على حساب فريق تولوز.

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

- لويس مينديليبار

قاد الإسباني خوسيه لويس مينديليبار فريقه أولمبياكوس اليوناني للتتويج بلقب بطولة دوري المؤتمر الأوروبي هذا العام عقب الفوز في المباراة النهائية للبطولة على حساب فريق فيورنتينا الإيطالي بالفوز عليه بهدف دون رد في النهائي.

لويس مينديليبار - أولمبياكوس



