عاجل.. المرشحين لخلافة جاريث ساوثجيت في منتخب إنجلترا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية عن أبرز المدربين المرشحين لتولى القيادة الفنية لمنتخب انجلترا، خلفا لجاريث ساوثجيت الذى تقدم باستقالته من تدريب الأسود الثلاثة عقب خسارة نهائى بطولة يورو 2024.

أعلن الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، عن استقالة المدرب غاريث ساوثغيت من منصبه عقب 8 سنوات حافلة قاد فيها منتخب إنجلترا في 102 مباراة.

ويستعد الاتحاد الإنجليزي لمرحلة جديدة شائكة بالبحث عن مدرب جديد يقود "الأسود الثلاثة" في المرحلة المقبلة.

وجاءت الخسارة في نهائي يورو 2024 لتقصم ظهر المدرب البالغ من العمر 53 عامًا، بعدما تلقى انتقادات عديدة طوال البطولة بسبب تراجع مستوى الفريق، وتحقيقه الانتصارات بشق الأنفس.

ورغم أنه رد على هذه الانتقادات بالتأهل إلى النهائي للمرة الثانية تواليًا، ولكن خسارة "الأسود الثلاثة" في الوقت القاتل أمام إسبانيا 1-2، ليكرر مشهد خسارته في نسخة 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح، ويستمر خصام الإنجليز مع البطولات الكبرى، منذ التتويج باللقب الوحيد كأس العالم 1966.

وكشفت تقارير إعلامية عن ترشيح 3 مدربين لخلافة ساوثجيت في قيادة المنتخب الإنجليزي، حيث يبرز المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي يمتلك خبرة كبيرة مع الكرة الإنجليزية، بتوليه تدريب توتنهام وتشيلسي.