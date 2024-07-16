نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب بلغاريا يجهز ثلاثي معسكر المصارعة لأولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الاتحاد المصري للمصارعة برئاسة اللواء محمد محمود خطة إعداد منتخبات مصر المتأهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، من أجل الظهور بالشكل اللائق بسمعة المصارعة المصرية صاحبة الإنجازات الأولمبية.

و سافر اليوم الثلاثاء ثلاثي منتخب مصر للمصارعة الرومانية إلى العاصمة البلغارية صوفيا للمشاركة فى معسكر تدريبي مشترك في آخر محطات الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وتضم بعثة منتخب المصارعة في معسكر بلغاريا الثلاثي عبداللطيف منيع ومؤمن ربيع ومحمود خالد، والمدير الفني كمال عبده.

ويخوض منتخب مصر للمصارعة الحرة معسكرا في روسيا يضم الرباعي جمال عبد الناصر وعمرو رضا ومصطفي جبر وضياء جودة، ضمن خطة الإعداد القوية التي وضعها الاتحاد للمنتخبات المتأهلة إلى أولمبياد باريس.