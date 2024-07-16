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أحمد جودة - القاهرة - بدأ فريق الهلال السعودي اليوم إستعداداته الفعلية للموسم الكروي الجديد حيث يبدأ تدريباته في معسكره بالنمسا حيث سيمتد معسكر الفريق حتى الثالث من أغسطس المقبل.

وسيؤدي فقرة صباحية مخصصة للنواحي اللياقية والبدنية مع تدريبات فنية.

الهلال السعودي يبدأ تدريباته في النمسا

ومن المنتظر أن يكون الثاني ياسين بونو وألكسندر ميتروفيتش قد إلتحقا بالفريق صباح اليوم بعد تمتعهما بإجازة قصيرة أعقبت مشاركتهما مع منتخبي بلديها المغرب وصربيا وسيخضعان للفحص الطبي الروتيني، كما ينتظر أن يلتحق الحارس الدولي محمد العويس اليوم بالفريق بعد أن تعذرت مرافقته للبعثة أمس بسبب تأخر الحصول على تأشيرته الخاصة التي صدرت له في وقت متأخر أمس، بينما سيلتحق الصربي سيرجي سافيتش غدا الأربعاء، وكانت بعثة الهلال قد وصلت مساء أمس مقر المعسكر بقائمة ضمت كل من:



محمد الربيعي وأحمد أبو راسين وسعود عبد الحميد ومحمد البريك وخاليدو كوليبالي وعلي البليهي وحسان تمبكتي وخليفي الدوسري وياسر الشهراني وحمد اليامي ورينان لودي وناصر الدوسري ومحمد القحطاني ومحمد كنو ومصعب الجوير وصهيب الزيد وعبد الله الزيد ومحمد الزيد وسالم الدوسري وميشايل ديلغادو وعبد الله الحمدان وعبد الله رديف.

وخلت قائمة النادي السعودي من الظهير الأيسر الشاب معاذ فقيهي في إشارة إلى خروجه من حسابات المدير الفني للفريق جيسوس، وبالتالي منحه فرصة البحث عن الإنتقال إلى نادي آخر على سبيل الإعارة أو بشكل نهائي، كما خلت القائمة أيضا من حارس المرمى حبيب الوطيان حيث مازال الأخير تحت التأهيل عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي في الركبة بالإضافة إلى أنه خارج حسابات مدرب الفريق.

