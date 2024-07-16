نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يقترب من ضم موراتا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان الإيطالي توصل لاتفاق من أجل التعاقد مع الإسباني ألفارو موراتا نجم أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.



وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في أخبار سوق الانتقالات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس أن ميلان أبلغ أتلتيكو مدريد برغبته في تفعيل الشرط الجزائي في عقد موراتا والذي يبلغ قدره نحو 13 مليون يورو.



وأوضح فابريزيو رومانو أن ألفارو موراتا وافق شفهيًا على التوقيع على عقد لمدة أربع مواسم مع ميلان.



وأشار فابريزيو رومانو إلى أن ألفارو موراتا سوف يخضع للكشف الطبي في ميلان في الأسبوع الحالي.