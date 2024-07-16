نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميلان يحسم صفقة التعاقد مع نجم منتخب إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ميلان الإيطالي من الحصول على خدمات ألفارو موراتا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني وقائد منتخب إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ميلان يحسم صفقة التعاقد مع نجم منتخب إسبانيا

وقال الصحفي بيترو مازارا أنه تم حل آخر التفاصيل البيروقراطية في صفقة انتقال ألفارو موراتا إلى الفريق اللومباردي.

وأضاف:"الفحوصات الطبية في الأيام القادم هناك في مدريد بعدها سيذهب موراتا للعطلة".

وأوضح أن ميلان سيدفع الشرط الجزائي (13م يورو) في عقد موراتا مع النادي الإسباني.

وعن تفاصيل عقد قائد منتخب إسبانيا مع الروسونيري قال:"راتب 5م يورو لمدة 4 سنوات مع خيار التجديد لسنة إضافية".

