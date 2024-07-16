نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب رياض محرز عن تدريبات أهلي جدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهدت التدريبات الجماعية لنادي أهلي جدة السعودي غياب الجزائري رياض محرز نجم الفريق عن التدريبات الجماعية للفريق وذلك خلال معسكر الفريق المقام في النمسا خلال الفترة الحالية، وذلك من أجل الإستعداد للمرحلة القادمة في كافة البطولات المحلية والقارية.



ولم يتواجد محرز في التدريبات الجماعية للأهلي السعودي اليوم، حيث لم يتم الكشف من جانب مسؤولي النادي، عن السبب وراء غياب اللاعب عن التدريبات اليوم وذلك بالرغم من تواجده خلال الأيام الماضية مع الفريق بصورة طبيعية.



وإنتظم الفريق تحت قيادة مدربه ماتياس يايسله في معسكر إعداد بالنمسا، وذلك من أجل الإستعداد للمرحلة القادمة، حيث سيخوض أهلي جدة عدد من المباريات الودية، وذلك من أجل الإعداد للموسم الجديد خلال الفترة المقبلة.



وسيخوض نادي أهلي جدة أولى مبارياته الرسمية يوم 13 أغسطس المقبل، أمام الهلال في نصف نهائي كأس السوبر السعودي والتي من المقرر أن تقام في مدينة أبها.