نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. الزمالك يستعد لإنهاء أول صفقات الموسم قبل الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسؤولو الزمالك موقفهم بشأن التعاقد مع أحد أبرز نجوم الدوري المصري خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الزمالك يستعد للتعاقد مع يسرى وحيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي آخر تطورات ملف الصفقات الجديدة التي يعمل عليها النادي لفترة الميركاتو الصيفي القادم.

وأوضح المصدر أن مسؤولي الكرة بنادي الزمالك حسموا موقفهم من التعاقد مع يسري وحيد الظهير الأيسر لنادي طلائع الجيش بعد موافقة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز على ضم اللاعب.

وتابع المصدر موضحًا أن مجلس إدارة نادي الزمالك بصدد التحرك للتفاوض الرسمي مع مسؤولي طلائع الجيش؛ للحصول على خدمات يسرى وحيد في الموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن أحمد سليمان المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك كان قد حصل خلال الفترة الماضية من الانتقالات الشتوية على توقيع يسري وحيد لمدة أربعة مواسم.

وأتم المصدر لافتا إلى أن يسرى وحيد أبدى رغبته في الإنضمام لصفوف الزمالك في الموسم الجديد ويبقى فقط حسم الأمور المالية مع مسؤولي طلائع الجيش.

