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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم تبني اللائحة التي تسمح لقادة الفرق فقط بالتحدث إلى الحكام، على مستوى جميع منافسات اللعبة وبشكل فوري.

ألمانيا تقرر تطبيق لائحة "القائد والحكم"

وأوضح اتحاد الكرة الألماني أنه اتفق مع لجنة الحكام ورابطة الدوري الألماني على تقديم هذه اللائحة في البوندسليجا والدوريات الأقل.

وبموجب تلك اللائحة يحصل اللاعبون الأخرون الذين يحاولون التحدث مع الحكام على إنذارات، كما أن هذه اللائحة تفيد في تقليص الوقت المهدر خلال المباريات.

وقال لوتز فاجنر مدرب الحكام باتحاد الكرة الألماني "تقديم اللائحة ليس فقط منطقيا وعمليا لكنه مفيد أيضا على مستوى كرة القدم الشعبية".

وأضاف "من السهل للغاية أيضا تطبيقها حيث لا تتطلب أي تغيير في اللوائح، مجرد تفسير واضح لإجراءات التواصل بين الحكم والقائد".