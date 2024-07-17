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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الوداد المغربي، اليوم الأربعاء، انفصاله عن الظهير الأيمن، أيوب العملود، ووجه له الشكر على تفانيه وإخلاصه.

الوداد المغربي يعلن رحيل أيوب العملود

وقال الوداد في حسابه على "فيسبوك" "أيوب العملود لن يستمر في الدفاع عن ألوان الفريق، نشكرك على إخلاصك وتفانيك مع النادي، جهودك داخل الملعب وخارجه لا تقدر بثمن، نتمنى لك كل التوفيق مستقبلًا".

وأعلن نادي بيروزي الإيراني عن ضم العلمود (30 عامًا) وذلك بتوصية من المدرب خوان كارلوس جاريدو بعدما أخفق الوداد واللاعب في التوصل إلى اتفاق بشأن بعض المطالب المالية.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن الوداد تعاقده مع مدرب ماميلودي صن داونز السابق، رولاني موكوينا.

