نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ناتشو.. القادسية السعودي يحسم صفقة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يأمل نادي القادسية السعودي في إبرام صفقات قوية وتدعيم صفوفه بعناصر مميزة خلال الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل الاستعداد للموسم الجديد.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فان النادي السعودي إنه ي جميع الإجراءات للتعاقد مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، ومن المتوقع ان يعلن عن الصفقة خلال الأيام القادمة.

وأضاف فابريزيو أن تم الأتفاق مع المهاجم الجابوني علي كافة التفاصيل التعاقدية والمالية، وسيوقع اللاعب علي عقود انتقاله إلي فريقه الجديد لمدة موسمين.

القادسية السعودي يضم بيير إيمريك أوباميانج

وشارك الجابوني اوبا مع مارسيليا الفرنسي الموسم الماضي 51 مباراة، أحرز خلالهم 30 هدف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

و أنتقل بيير إيمريك أوباميانج إلي صفوف مارسيليا قادمًا من تشيلسي الإنجليزي عام 2023، في صفقة انتقال حر.

والجدير بالذكر أن القادسية السعودي الصاعد حديثًا لدوري السعودي "روشن" أعلن منذ فترة قليلة عن التعاقد مع ناتشو لاعب المنتخب الإسباني وقائد فريق ريال مدريد.

