نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوت الخليج تنفرد - تفاصيل تعطل إعلان انتقال قندوسي إلى الشمال القطري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الفترة الأخيرة أنباء عن مصير الجزائري أحمد القندوسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمعار من الموسم الماضي إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا.

وقدم القندوسي موسما مميزا بقميص سيراميكا كليوباترا، جذب له العديد من الأندية العربية في مختلف الدوريات.

- سبب تأخر إعلان انتقال القندوسي إلى الشمال

ودخل مسؤولي نادي الشمال في مفاوضات قريبة مع الدولي الجزائري، لضمه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر قريب من نادي الشمال في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" الفريق القطري أنهى صفقة القندوسي بشكل نهائي".

وتابع:" يتبقى فقط الإعلان عن انتقال اللاعب، والذي يتوقف على رحيل أحد محترفي نادي الشمال، بسبب اكتمال قائمة الأجانب في الوقت الحالي".

وأختتم:" سيتم إعلان التعاقد مع نجم النادي الأهلي، بمجرد رحيل لاعب أجنبي عن صفوف الشمال في الفترة القادمة".

