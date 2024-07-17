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أحمد جودة - القاهرة -

حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، حيث سيطر احتل صدارة الجدول برصيد 76 نقطة وأنهى السباق بفارق 9 نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني.

موعد بداية الدوري الفرنسي الموسم الجديد 2024-2025

كافأ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) أندية فرنسا على أدائها المميز في البطولات القارية خلال الموسم الماضي بزيادة عدد مقاعدها إلى 4 في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بنظامه الجديد.

تأهل كلا من باريس سان جيرمان البطل ووصيفه موناكو بشكل رسمي وحصل الدوري الفرنسي على مقعد ثالث في الموسم المقبل سيكون من نصيب ستاد بريست بعد أن حل خامسًا في التصنيف العالمي.

كما يتأهل ليل صتحب المركز اارابع في الدوري الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا لكنه سيشارك في الملحق التأهيلي.

كما يشارك فريقان من فرنسا في بطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل وهما نيس صاحب المركز الخامس وليون صاحب المركز السادس.

بينما يخوض لانس صاحب المركز السابع بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم المقبل.

هبط فريقا لوريان وكليرمون فوت إلى الدوري الفرنسي الدرجة الثانية في الموسم كما هبط ميتز صاحب المركز السادس عشر بخسارته في الملحق أمام سانت إيتيان.

في حين تأهل كلا من أوكسير وأنجيه مباشرة إلى الدوري الفرنسي في الموسم المقبل كما حجز سانت إيتيان المقعد الثالث من الملحق بعد فوزه على ميتز في مباراة فاصلة.

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي موعد انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس 2024.

كما استقرت الرابطة الفرنسية أيضًا على موعد نهاية الموسم المقبل من الدوري، حيث سيكون يوم السبت الموافق 10 مايو 2025.