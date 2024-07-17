نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رغم كتاباته للتاريخ مع إسبانيا في اليورو.. دي لافوينتي أقل من كولر !! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



قبل أن تنتقد هذا العنوان الجريء بعض الشيء، دعني أشرح لك عزيزي القاريء كيف يُعد المدرب الأسباني لويس دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني والذي حقق بطولة اليورو الأخيرة أقل من مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي.

قد ترى ذلك العنوان عن الرؤية الفنية لأداء المدربين، ولكن في حقيقة الأمر هذا لا يصح أبدًا، لا يجب أن نقارن بين الحاصل على بطولة اليورو من فم كبار صناع كرة القدم في العالم، وبين المدرب الحاصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا.

هناك فارق كبير في الجودة وفارق شاسع بين الكرة العالمية وبين الكرة الأفريقية والعربية بشكل عام، سواء في فنيات اللعبة أو في مستوى الإستمتاع والإثارة والتنافسية القوية بين الفرق وبعضها البعض.

ولكن في هذا المقال سنستعرض لكم عبر موقع " دوت الخليج الرياضي " كيف يُعد دي لافونتي أقل من كولر ؟

يُعد دي لافوينتي هو حديث العالم في الوقت الحالي بعد أن حقق بطولة اليورو هذا العام رفقة المنتخب الإسباني، ولكن هذا ليس هو السبب الوحيد حول استمرار تلك الأحاديث عقب انتهاء البطولة بأيام.



دي لافوينتي هو خطة إسبانيا الإستراتيجية التي تمت دراستها لمدة 10 أعوام



فهي ليست المرة الأولى التي يفوز بها المنتخب الإسباني ببطولة أمم أوروبا، تعد تلك المرة هي الرابعة لهم في تاريخهم، ولكن سبب كثرة التعظيم من شأن هذا المدرب، هو حصد للقب بعد غياب دام إلى 12 عام.

وخلال تلك السنوات كان مسئولي الاتحاد الإسباني لكرة القدم، يأهلون دي لافوينتي لقيادة المنتخب الإسباني خلال السنوات المقبلة، حتى نجح في قيادة منتخب بلاده بعد 10 سنوات منذ توليه أول منصب رسمي بالمنتخبات الإسبانية، خلال تلك الفترة مر المدير الفني الإسباني على جميع المنتخبات الإسبانية بمختلف الأعمار، حتى وصل إلى توليه منصب المدير الفني للمنتخب الأول في عام 2022.

وحصد لويس دي لافوينتي مع منتخب إسبانيا تحت سن 19 عام بطولة أمم أوروبا، ومن ثم حصدها مع منتخب إسبانيا تحت 21 عام، ثم توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو عام 2020 رفقة المنتخب الأولمبي الإسباني وهو منتخب تحت 23 عام.

ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الإسباني في ديسمبر عام 2022، ليحصد معهم لقب أمم أوروبا في عام 2024.

ولم تنتهي المفاجأة هنا، ولكن عندما تبحث أكثر عن المدير الفني والجيل الذي نجح رفقته في كل تلك البطولات ستجد أن أغلب اللاعبين الذين شاركوا في بطولة اليورو الأخيرة، كانوا رفقته في تحقيق كل تلك البطولات.

كيف يتفوق كولر على دي لافوينتي وتياجو موتا ؟

أعلم تماما أن ما يدور برأسك الآن، هو ما دخل مارسيل كولر بتلك القصة، لذلك لن أطول عليك لأكشف ما يميز كولر عن دي لافوينتي مدرب المنتخب الإسباني.

في حقيقة الأمر، أن كولر لم يكن يتفوق على دي لافوينتي في أي شيء سوى في الراتب السنوي الذي يحصل عليه المدرب السويسري من النادي الأهلي.

حيث يحصل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على ما يقرب من 2 مليون و200 ألف دولار سنويًا في النادي الأهلي.

بينما يحصل الإسباني دي لافوينتي المدير الفني لمنتخب إسبانيا والحاصل على بطولة اليورو، ما يقرب من مليون و300 ألف دولار في العام.

كما أنه يتقدم على تياجو موتا المدير الفني لفريق بولونيا الإيطالي والذي كتب معهم التاريخ بعد أن جعل الفريق سيشارك في الموسم الجديد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام قرابة 22 عام.

حيث يحصل تياجو موتا المدير الفني لبولونيا على 2 مليون و190 ألف دولار في الموسم الواحد.

جدير بالذكر أن كولر منذ توليه تدريب الأهلي فى سبتمبر 2022، تمكن من قيادة الفريق للتتويج بثمانية ألقاب وهم:" ثلاث بطولات لكأس السوبر المصري، ولقبين بدوري أبطال إفريقيا، ولقبين بكأس مصر، إلى جانب بطولة الدوري المصري".

في النهاية، هل ترى أن كولر يستحق كل تلك الأموال في مقابل ما حققه مع النادي الأهلي خلال السنوات الأخيرة ؟

