نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. تعرف على تفاصيل تفاوض المصري مع بديل عصام ثروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اعلن نادي المصري البورسعيدي منذ ساعات عن إصابة حارس مرمي الفريق "عصام ثروت" بقطع في الرباط الصليبي أثناء تدريبات الفريق اليوم.



مما جعل مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بقيادة "كامل ابو علي" رئيس النادي التفكير في بديل حراسه مرمي الفريق البورسعيدي وخصوصًا بعد تأكد مشاركة الفريق في كأس الكونفيدرالية الموسم القادم.



ويلتقي المصري أمام الفائز من (لقاء فريق كيتارا الأوغندي ضد الممثل الثاني لـ ليبيا)، والذي من المفترض تحديده خلال الفترة المقبلة.



و اتجهت أنظار مجلس إدارة المصري نحو لاعب الفريق السابق " أحمد عبد الحليم" الشهير ب "بوسكا" والذي يبلغ من العمر 37 عامًا وسبق له ان لاعب لفريق المصري البورسعيدي لمده موسمين بداية من موسم 2016 حتى 2018 وكانت فتره تألق كبيرة في مسيرة الاعب الكروية، ساهم من خلالها في تأهل المصري إلي الدور نصف النهائي بالكونفدراليه، كما ساهم في تواجد فريق في نهائي كأس السوبر، كما ساهم ايضًا في تواجد فريقه في المربع الذهبي للدوري المصري الممتاز 4 مواسم متتاليه، بالإضافة إلى حسمه تأهل فريق إلي نصف نهائي كأس مصر بعد تصدي لركله جزاء مهمة ساهمت في فوز فريقه، ويلعب بوسكا حاليًا في الدرجة الثانية مع نادي الانتاج الحربي، وبدأ مجلس الإدارة حاليًا في مفاوضات جاده مع اللاعب من أجل ضمه للفريق.



الجدير بالذكر أن فريق المصري يستعد لمواجهة المقاولون العرب ضمن الجولة ال21 من منافسات الدوري المصري الممتاز والتي مقرر إقامتها يوم الأحد القادم على استاذ برج العرب بالإسكندرية، وبتواجد فريق المصري في المركز الثالث برصيد 51 نقطة جمعهم من 28 لقاء ويسعي المصري بقيادة علي ماهر على التواجد ضمن المربع الذهبي هذا الموسم.