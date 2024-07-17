نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوس أنجلوس يصل لاتفاق مبدئي مع أسطورة بروسيا دورتموند لضمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن الدولي الألماني ماركو رويس اقترب من الانتقال إلي الدوري الأمريكي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف فابريزيو أن لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي تواصل مع رويس خلال الفترة الماضيه، من اجل إقناع اللاعب الألماني بالانتقال إلى صفوف الفريق.

وأضاف أن المفاوضات خلال الساعات الماضية بين إدارة لوس أنجلوس وممثلي رويس، أسفرت عن اتفاق مبدئي لانضمام اللاعب إلى الفريق الأمريكي بداية من الموسم الجديد في صفقة انتقال حر.

لوس انجلوس الأمريكي يقترب من ضم ماركو رويس

و الجدير بالذكر أن بروسيا دورتموند اعلن عن رحيل أسطورة الفريق ماركو رويس بعدما اتفق اللاعب مع ناديه علي الرحيل مع نهاية الموسم الماضي.

وشارك المخضرم رويس البالغ من العمر 35عام، مع دورتموند الموسم الماضي في 25 مباراة أحرز خلالهم 9 أهداف، وصنع 6 تمريرات حاسمة.