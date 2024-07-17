مانشستر يونايتد يحدد موعد الإعلان الرسمي عن صفقة ليني يورو

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أحمد جودة - القاهرة - حدد مانشستر يونايتد موعد الإعلان عن صفقته الجديدة ليني يورو القادم من نادي ليل الفرنسي، بعد أن اجتاز اللاعب الفرنسي الكشف الطبي.

مانشستر يونايتد يحدد موعد إعلان صفقة ليني يورو

أكد الصحفي الفرنسي الموثوق سانتي عونا أن اللاعب ليني يورو اجتاز الفحص الطبي لنادي مانشستر يونايتد بنجاح. كما قام يورو بزيارة مرافق النادي الإنجليزي، مما يشير إلى اقتراب إتمام انتقاله.

وأشار عونا إلى أنه من المتوقع أن يعلن نادي مانشستر يونايتد رسميًا عن صفقة التعاقد مع ليني يورو غدًا، بعد استكمال جميع الإجراءات وتوقيع العقود النهائية.

وقد توصل نادي مانشستر يونايتد إلى اتفاق مع نادي ليل الفرنسي، يقضي بدفع مبلغ قدره 62 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب ليني يورو. هذه الصفقة تعتبر خطوة كبيرة لتعزيز صفوف الفريق.

وفي سياق آخر، أبدى مانشستر يونايتد اهتمامه بضم مدافع بايرن ميونخ، ماتياس دي ليخت. وأفادت التقارير أن هناك اتفاقًا قريبًا بين الناديين لإتمام الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يشير إلى أن مانشستر يونايتد يسعى لتعزيز دفاعه بصفقات قوية استعدادًا للموسم المقبل.