نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموهبة الصاعدة لامين جمال يغبر رقمه مع برشلونة ويكشف سبب رفض قميص 10 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن برشلونة اليوم الأربعاء قرار لامين بتغير رقم قميصه بداية من الموسم المقبل، وعلى خطي قدوته ليونيل ميسي في ارتداء القميص رقم 19 والذي حصل عليه من الفترة ما بين 2005 حتى 2008.



غير لامين جمال لاعب برشلونة رقمه مع الفريق الكتالوني بداية من الموسم المقبل ليرتدي 19 بدلا من 27.



الجدير بالذكر أن لامين توج بنفس الرقم القميص هذا مع منتخب بلاده ببطولة يورو 2024 والذي حصل فيها على جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.



و سبق وارتدي الرقم ذاته مع برشلونة كل من إبراهيم أفيلاي ومنير الحدادي وكيفن برينس بواتنج ومارتن برايثوايت وسيرجيو أجويرو وفيران توريس وفرانك كيسي وأخيرا فيتور روكي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية سبب عدم اختيار لامين القميص رقم 10.

وأوضح التقرير أن ذلك القرار جاء احتراما للعائد من الإعارة من برايتون أنسو فاتي.