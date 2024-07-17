ويستهام يونايتد ينافس يوفنتوس على نجم نيس

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إيطالية عن قبول نيس الفرنسي مؤخرًا عرضًا قدمه ويستهام يونايتد الإنجليزي من أجل التعاقد مع نجمه الفرنسي جان كلير توديبو إلا أن النجم الفرنسي لا يزال ينتظر يوفنتوس الإيطالي.



وأشار موقع فوت ميركاتو الإيطالي إلى أن يوفنتوس يتطلع لتدعيم خط الدفاع وكان هدفهم الأساسي في فترة الانتقالات الصيفية هو ريكاردو كالافيوري نجم بولونيا الذي يبدو الآن أنه متجه للاحتراف خارج إيطاليا وسط اهتمام جدي من آرسنال.



وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس حدد اسم توديبو كخيار مثير وسرعان ما توصل لاتفاق من حيث المبدأ مع نجم برشلونة السابق.



وأوضح الموقع الإيطالي أن نيس تلقى عرضًا تبلغ قيمته 36 مليون يورو من ويستهام يونايتد من أجل توديبو وقد وافق على العرض. مع ذلك، لم يوافق كالافيوري البالغ من العمر 24 عامًا على هذه الخطوة بعد لأنه يُفضل الإنضمام إلى يوفنتوس.



وأفاد الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس يعتبر أن سعر كالافيوري الذي حدده نيس وهو 40 مليون يورو مبالغ به وسيعمل على إتمام صفقة أرخص مع نيس الفرنسي وربما سيساعد بيع ماتياس سولي على القيام بتلك الخطوة.