نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فشل ضم ليني يورو.. ريال مدريد يستهدف صفقة مفاجأة من الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى نادي ريال مدريد الإسباني لتدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويبحث عن صفقة محتملة من الدوري السعودي لتعزيز صفوفه.

هل يضم ريال مدريد مدافع النصر السعودي؟

يأتي هذا بعد مغادرة ناتشو فيرنانديز إلى نادي القادسية السعودي وبيع رافا مارين إلى نابولي الإيطالي، بالإضافة إلى تعرض ديفيد ألابا لإصابة يبدو أنها ستبعده عن الملاعب لفترة أطول من المتوقع.

كما أن محاولات ريال مدريد للتعاقد مع ليني يورو باءت بالفشل، حيث أصبح اللاعب على وشك الإعلان الرسمي عن انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفقًا لتقرير من صحيفة "الموندو"، قام ريال مدريد بتفعيل خطة بديلة ويبحث حاليًا عن إمكانية التعاقد مع إيمريك لابورت. لابورت، الذي كان لاعبًا في مانشستر سيتي، يلعب الآن للنصر السعودي، وقد قدم أداءً مميزًا في كأس السوبر الأوروبي "يورو 2024"، حيث توج باللقب مع المنتخب الإسباني.

في تصريحات أدلى بها في يونيو الماضي، أشار لابورت إلى موقفه من الرحيل عن النصر، قائلًا: "لا أمانع الاستماع إلى العروض المقدمة".

صفقة التعاقد مع لابورت قد تكون غير مكلفة بالنسبة لريال مدريد، إلا أن النادي الإسباني يحتاج إلى موافقة النصر على الصفقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون لدى لابورت الرغبة في الانتقال وترك الأموال الكبيرة التي يتقاضاها في السعودية، ليكون البديل المناسب لأنطونيو روديجر وإيدير ميليتاو في تشكيلة ريال مدريد.

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