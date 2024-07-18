نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم النصر السعودي على رادار ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن ايمريك لابورت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي على رادار ريال مدريد الإسباني، لضمه خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد يدرس التعاقد مع لابورت النصر

وكان لابورت لاعب النصر السعودي قد حصد لقب كأس أمم أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا، على حساب إنجلترا، قبل أيام قليلة.

وأوضحت صحيفة "لو موندو" الإسبانية أن ريال مدريد يدرس التعاقد مع إيمريك لابورت بعد أن تألق في بطولة كأس أمم أوروبا وأظهر قدرات دفاعية هائلة.

وشددت الصحيفة على أن تعثر ريال مدريد في التعاقد مع ليني يورو مدافع ليل الفرنسي جعل المسئولين في النادي يدرسون الاستعانة بخدمات لابورت.

وكان لابورت صاحب الـ 30 عامًا قد انضم إلى صفوف النصر السعودي في الصيف الماضي وساهم في 5 أهداف مع الفريق.