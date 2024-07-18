شريف أشرف يقترح عودة هذا اللاعب إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث شريف أشرف مهاجم نادي الزمالك السابق، عن تمنياته لعودة حسام أشرف مهاجم القلعة البيضاء المعار لنادي بلدية المحلة حتى نهاية الموسم.

لاعب الزمالك السابق: حسام أشرف موهوب ويستحق فرصة

قال شريف أشرف في تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك: "حسام أشرف لاعب موهوب ويستحق الفرصة داخل ناديه في الموسم المُقبل".

وشدد: "ليس شرطًا أن يعود حسام أشرف كمهاجم أساسي للفريق، ولكن سيكون له مستقبل كبير مع ناديه ومنتخب مصر حال عودته والتركيز على تنمية موهبته".

وبالحديث عن مباراة الزمالك أمام بروكسي في كأس مصر، قال: "الحالة البدنية للاعبي الزمالك هي الأفضل لا سيما وأن لاعبيه يخوضون مباريات الدوري حتى الآن، وذلك على عكس بروكسي الذي أنهى دوري المحترفين منذ ما يقرب من شهرين".