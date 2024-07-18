نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف صفقات الزمالك الجديدة في الصيف.. جوميز يطلب ضم مهاجم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي أحمد الهواري، عن مفاجأة كبرى بشأن صفقات نادي الزمالك الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والتي طلب المدرب جوزيه جوميز ضمها.

أحمد الهواري يكشف عن صفقات الزمالك الجديدة

وقال الناقد الرياضي أحمد الهواري، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي،:"جوزيه جوميز طلب التعاقد مع مهاجم أجنبي؛ ومحمود ممدوح لاعب فريق حرس الحدود، وقع بالفعل مع نادي الزمالك، ولكنه من المتوقع ألا ينضج لصفوف الفريق، حيث وقع أحمد ياسر ريان من قبل مع الأبيض ولم ينضم إليه ".

وأكمل:" جوزيه جوميز قرر استمرار سيف الجزيري، مع عودة حسام أشرف المعار إلى نادي بلدية المحلة؛ في الموسم الجديد، ومن الوارد أن يكون هناك خيار جديد يتم طرحه على جوميز، بشأن الصفقات".

وتابع:" جوميز يحتاج لاعب رقم 6 مميز، بسبب وجود دونجا فقط في هذا المركز، ومن الممكن أن يكون هذا اللاعب أجنبي أو مصري، لم يستقر النادي حتى الآن عليه".

وأشار:" الزمالك يرغب في التعاقد مع لاعبين شباب، وينزل بمعدل الأعمار، كما قرر النادي عودة أحمد محمود المعار إلى نادي الجونة، ولن يتعاقد مع ظهير أيسر، والزمالك سيبني الفريق على هؤلاء اللاعبين الشباب ".

واختتم الهواري:" الزمالك لن يتعاقد مع مدافع أو ظهير ايسر، وانا مستغرب من ذلك الأمر، كان لا بد من ضم مدافع، مثل النادي الأهلي، الذي يمتلك في خط الدفاع محمد عبد المنعم، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومحمود متولي، وتعاقد كذلك مع يوسف أيمن".