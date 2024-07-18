نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ يقترب من ضم تشافي سيمونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إعارة تشافي سيمونز تتوضح بين بايرن ميونخ ولايبزيغ، حيث تقدم البافاري بشكل رسمي في الساعات الأخيرة.

وأكدت الصحيفة أن الناديان يرغبا في إعارة مع إلزامية بالشراء وتم الاتفاق بالفعل مع لايبزيغ منذ العام الماضي، إلا أن بايرن ميونخ قام برفع العرض، وتشير بعض المصادر إلى أن قيمة خيار الشراء في عرض بايرن تصل إلى 90 مليون يورو.



كشفت تقارير صحفية، أن نادي بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع اللاعب تشافي سيمونز، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اللاعب الهولندي شارك مع منتخب بلاده في بطولة يورو 2024 في ألمانيا، وقد يستمر هناك لتوقيع عقود انتقاله إلى بايرن ميونخ.

لاعب باريس سان جيرمان، قضى الموسم الماضي معارًا لـ لايبزيج، وكانت هناك تقارير تشير إلى رغبة برشلونة في عودته من جديد، حيث رحل في 2019، دون أن يلعب مع الفريق الأول.

شبكة "سكاي" ألمانيا، أكدت أن تشافي سيمونز وافق على الشروط الشخصية مع بايرن ميونخ، ووافق على مدة العقد والراتب الذي اقترحه النادي الألماني.



التقارير أشارت كذلك إلى أن سيمونز يرى بأنه يعلم الدوري الألماني بعد أن لعب مع لايبزيج في الموسم الماضي، ومقتنع بمشروع بايرن ميونخ في المستقبل.

الآن يتبقى الاتفاق بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، خاصة وأن عقد اللاعب مستمر مع النادي الفرنسي حتى 2027، وهو ما سيجعل فريق العاصمة الفرنسية، يطلب ما يصل لـ 70 مليون يورو للتخلي عنه.

سجل الهولندي في الموسم الماضي 15 هدفًا وصنع 10 في جميع المسابقات مع لايبزيج.