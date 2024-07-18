نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نوتنجهام فورست الإنجليزي يضم مدافع منتخب صربيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي نوتنجهام فورست نجح في الحصول علي خدمات الدولي الصربي نيكولا ميلينكوفيتش في الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد فابريزيو أن الأتفاق تم بين نونتجهام وفيورنتينا الإيطالي علي أنتقال اللاعب إلي صفوف الفريق الإنجليزي مقابل 12 مليون جنية أسترليني، بالإضافة إلي 2 مليون جنية أسترليني أمتيازات.

نوتنجهام فورست الإنجليزي يتعاقد مع نيكولا ميلينكوفيتش

وأضاف ان نيكولا ميلينكوفيتش خضع للفحص الطبي صباح اليوم، ومن المتوقع الإعلان عن صفقة أنتقال اللاعب إلي الفريق الإنجليزي خلال الساعات القادمة.

وأفاد أن المدافع الصربي وقع علي عقود أنضمامه إلي صفوف نوتنجهام فورست حتي يونيو 2029.

وانتقل نيكولا ميلينكوفيتش البالغ من العمر 26 عام، إلي فيورنتينا الإيطالي قادمًا من باريتزان بيوغراد عام 2017، بمقابل 5.1 مليون جنية أسترليني.

وشارك مع فريقه السابق فيورنتينا الموسم الماضي في 40 مباراة لم يسجل أي هدف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.