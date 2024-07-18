نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد مثير من الزمالك على رحيل الجزيري وتجديد جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، عن حقيقة وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، وموقف المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من البيع.

أحمد سالم يكشف حقيقة التجديد لجوميز

ونشر أحمد سالم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "لا صحة علي الإطلاق لما ردده أحد الإعلاميين عن وجود جلسة مع جوزيه جوميز لمناقشة تجديد تعاقده".

وتابع: "وذلك لأن التعاقد معه ساري حتي نهاية الموسم القادم بنفس البنود والشروط ودون أي تعديلات".

وأضاف: "وفقا للعقد المبرم في منتصف الموسم الحالي، الذي تضمن شرطا واحدا لتجديده لسنة اضافية بالفوز بالكونفدرالية وهو ما تحقق بالفعل".

وأوضح: "كذلك لا صحة لما تردد عن عرض المهاجم الدولي سيف الدين الجزيري للبيع حيث إنه المهاجم الأساسي للفريق".

واختتم أحمد سالم حديثه قائلًا: "و نناشد السادة الإعلاميين تحري الدقة فيما ينشرونه من أخبار كاذبة ومضللة وعليهم التأكد من مصادرهم حتي لا يكون سعيهم نحو التريند سببا في إثارة الفتنة بين الجماهير البيضاء العظيمة".

