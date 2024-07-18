نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة في ورطة بسبب جواو فيليكس.. طالع التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإسبانية السعر الذي حددته إدارة أتلتيكو مدريد، إذ أراد برشلونة شراء عقد جواو فيليكس.

يرغب البلوجرانا في الانتهاء من تدعيم صفوفه قبل بداية الموسم الجديد، حتى يتسنى لهانز فليك الاستقرار على التشكيلة الأساسية والمناسبة.

تنطلق منافسات الدوري الاسباني في 17 أغسطس المقبل، ويواجه فالنسيا في الجولة الأولى من الليجا.

أتلتيكو مدريد يحدد سعر بيع جواو فيليكس

حددت إدارة اتلتيكو مدريد سعر جواو فيلكس بـ60 مليون يورو، حسب ما قالته جريدة الماركا.

وضع هذا السعر برشلونة في ورطة كبيرة، لأنه يعتبر من أهم أهداف النادي لكن الأزمة المالية التي يمر بها تجعله يعيد التفكير في الأمر.