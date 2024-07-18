نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتفاق السعودي يقترب من التعاقد مع حارس نيوكاسل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير عن إقتراب نادي الاتفاق السعودي، من إتمام التعاقد مع السلوفاكي دوبرافكا حارس مرمى نيوكاسل الإنجليزي.

الاتفاق يريد ضم دوبرافكا

ذكر موقع "تيم توك" الإنجليزي في تقرير أن إدارة نادي نيوكاسل لن ترفض رحيل الحارس البالغ من العمر 35 عاما إذ تلقى عرضا مناسبا في ظل تواجد حارسي المرمى أوديسياس فلاتشوديموس وجون رودي.

وكان دوبرافكا قد إنتقل إلى صفوف نيوكاسل في موسم 2017-2018، على سبيل الإعارة من نادي سبارتا براغ التشيكي قبل أن يتم شراء عقده ثم إنتقل إلى مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في موسم 2022-2023، قبل أن يعود إلى نيوكاسل مرة أخرى.

يشار إلى أن الحارس السلوفاكي كان يرغب منذ الصغر في احتراف رياضة هوكي الجليد لكنه تركها بعد أن تعرض لإصابة وهو في عامه الخامس وإتجه إلى كرة القدم.

وكان دوبرافكا قد خاض مع نيوكاسل في الموسم الماضي 30 مباراة وحافظ على نظافة شباكه في 8 مباريات.