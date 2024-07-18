نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فنربخشة بقيادة مورينيو يجمع فريق الأحلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت بعض التقارير الصحفية اقتراب نادي فنربخشة التركي من المهاجم المغربي يوسف النصيري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فنربخشة بقيادة مورينيو يجمع فريق الأحلام

وجاء نادي فنربخشة بقيادة مدربه جوزيه مورينيو من أنشط الأندية في سوق الإنتقالات حيث تم حسم صفقة اللاعب ماكسيمين قادما من نادي أهلي جدة السعودي كإضافة قوية للنادي التركي



وتمكن فناربخشة من ضم 5 لاعبين قبل سانت ماكسيمين، وهم سوينشو من أتلتيكو مدريد، وأيدين من ألانيا سبور، ورادي كرونيتش من ميلان الإيطالي، وميرشان من فاتح كراجمرك، وشينك توسون لاعب بشكتاش التركي،وفريد البرازيلي المنضم من مانشستر يونايتد، والذي يعرفه مورينيو جيدًا.



ويسعي مورينيو إلي تكوين فريق يكون بواباته للعودة إلي الساحة الأوروبية بعض تجربته غير الموفقة مع نادي العاصمة الإيطالية روما ههل هي خطوة جديدة للظهور في الواجهة، أو الاستمرار في التراجع الذي يعاني منه البرتغالي خلال السنوات الأخيرة.

