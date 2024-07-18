نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. مانشستر سيتي يضم موهبة برازيلية من تروا الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة انتقال الموهبة البرازيلية سافيو، لاعب تروا الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير إنجليزية عن إنضمام البرازيلي سافيو إلي مانشستر سيتي مقابل 21 مليون جنية أسترليني، بالإضافة إلي 33 مليون جنية أسترليني أمتيازات.

وأفادت ان الموهبة البرازيلية وقع علي عقود أنتقاله إلي كتيبة الإسباني جوارديولا حتي يونيو 2030.

مانشستر سيتي يتعاقد مع البرازيلي سافيو

بينما تحدث الإسباني تشيكي بيجيريستين مدير أكاديمية مانشستر سيتي للموقع الرسمي للفريق،قائلًا " سافيو لديه دور كبير ليلعبه مع مانشستر سيتي هذا الموسم وما بعده، نحن واثقون تمامًا من قدرته".

والجدير بالذكر أن سافيو البالغ من العمر 20 عام، انتقل إلي صفوف جيرونا الإسباني الموسم الماضي علي سبيل الأعارة قادمًا من تروا الفرنسي.

وشارك مع الفريق الإسباني الموسم الماضي في 37 مباراة أحرز خلالهم 11 هدف، وصنع 10 أهداف.

