نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة الكرة الفرنسية يدخل قائمة المرشحين لتدريب منتخب أمريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث الاتحاد الأمريكي لكرة القدم عن بديل لجريج برهالتر الذي تم إقالته منذ اسابيع قليلة بعد التوديع المبكر لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو فان تم ترشيح الأسطورة الفرنسية باتريك فييرا لتولي الإدارة الفنية لمنتخب أمريكا في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن هناك العديد من الأسماء المطروحة لتدريب الويالات المتحدة خلفًا للمدرب الأمريكي المقال جريج برهالتر.

فييرا يقترب من تدريب منتخب امريكا

وخرجت بعض التقارير التي أشارت إلي رفض المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب تولي الإدارة الفنية لمنتخب أمريكا.

والجدير بالذكر أن ستراسبورج أعلن مع نهاية الموسم الماضي رحيل الفرنسي باتريك فييرأ صاحب الأصوال السنغالية، عن تدريب الفريق.

