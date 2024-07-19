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أحمد جودة - القاهرة - يقترب باير ليفركوزن، بطل الدوري والكأس في ألمانيا، من التعاقد مع مارتن تيريير، مهاجم رين الفرنسي، حسبما أفادت تقارير إخبارية،

ليفركوزن يواصل صفقاته الفرنسية

وكشفت تقارير أن اللاعب الفرنسي (27 عاما)، وصل ألمانيا من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني في ليفركوزن، الذي سيتعين عليه دفع نحو 20 مليون يورو (8ر21 مليون دولار)، للحصول على خدمات تيريير بعقد يمتد حتى عام 2026.

ويمكن أن يلعب تيريير كجناح أيسر، وكذلك في مركز المهاجم الوهمي أو الصريح.

وخلال مسيرته بالدوري الفرنسي، أحرز تيريير 60 هدفا في 200 مباراة، مع أندية ليل وستراسبورج وليون ورين.

وبات تيريير اللاعب الثاني من رين، الذي ينضم لليفركوزن خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد المدافع الفرنسي جانويل بيلوسيان، علما بأن النادي الألماني تعاقد أيضا مع لاعب خط وسط جيرونا الإسباني، أليكس جارسيا.