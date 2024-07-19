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أحمد جودة - القاهرة -

أبدى أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك السابق، عن سعادته بعودة أحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، من جديد لتشكيلة الفريق خلال مباراة بروكسي بمنافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.

أحمد عبدالحليم: سعيد بعودة "فتوح".. وجوميز "معذور" لهذا السبب



وقال عبدالحليم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك: " أحمد فتوح لاعب كبير ومؤثر وسيكون له أدوار مميزة خلال المباريات المقبلة".



وحول مباراة بروكسي قال:" حدث هبوط مفاجئ في المستوى بعد التقدم في النتيجة مع الشوط الأول وهو ما أنتج عنه تسجيل بروكسي لهدفين ولكن تم تدارك الأخطاء في الشوط الثاني وسيطر الزمالك على مجريات الأمور ونجح في الفوز بخماسية".



والتمس أحمد عبدالحليم الأعذار للبرتغالي جوزيه جوميز بخصوص التعديلات المستمرة في تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه ربما يقوم بإعداد بعض اللاعبين وابراز عدد من الناشئين رغم تذتذب النتائج مع اجراء هذه التعديلات.



واختتم عبدالحليم تصريحاته قائلا:" حل أزمة القيد ستساعد الزمالك كثيرًا في تدعيم المراكز التي يعاني منها الفريق في الموسم الحالي وأشكر مجلس حسين لبيب على إنهاء الأزمة".

