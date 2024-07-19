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أحمد جودة - القاهرة -



أكد كريم ذكري، نجم نادي الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض أظهر من البداية رغبته القوية في التتويج بلقب كأس مصر بعد الفوز بخماسية على بروكسي، والتأهل إلى دور الـ16 لمواجهة طلائع الجيش.

كريم ذكري: جوميز يظلم شباب الزمالك.. وركلة جزاء بروكسي "نقطة تحول"



وقال كريم ذكري في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" ركلة جزاء بروكسي كانت نقطة تحول في الشوط الأول، وألوم أوباما على التهور دون داعٍ خلال لقطة ركلة الجزاء، رغم سعادتي البالغة بهدفه اليوم".



وتابع:" غياب الجماهير كان مؤثرًا في مواجهة بروكسي، وهم دائمًا اللاعب رقم 1 في القلعة البيضاء".



وعن جوزيه جوميز قال:" المدرب يفاجئنا دائمًا بالدفع بالشباب مع اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسي، مما يضغهم تحت ضغوط كبيرة".

