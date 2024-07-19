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أحمد جودة - القاهرة - ترك باتريك فييرا منصبه كمدير فني لستراسبورج الفرنسي، بعد موسم واحد فقط قضاه مع النادي.

باتريك فييرا يترك منصبه في ستراسبورج

وتعاقد ستراسبورج مع فييرا في تموز/يوليو من العام الماضي، بعدما تم الاستحواذ على النادي الفرنسي من جانب مجموعة (بلو كو)، المالكة لتشيلسي.

وتمكن فييرا، قائد آرسنال السابق، من قيادة ستراسبورج إلى المركز 13 في الترتيب والوصول إلى دور الثمانية ببطولة كأس فرنسا، لكنه فسخ عقده مع الفريق بالتراضي بعد موسم واحد فقط من عقد مدته 3 سنوات.

وذكر بيان صادر عن مارك كيلر، رئيس ستراسبورج: "نود أن نعرب عن امتناننا ونشكر باتريك على العمل الذي أنجزه خلال هذه المرحلة الأولى من المشروع".

وأضاف النادي في بيانه، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "نتمني له تحقيق الكثير من النجاح في المستقبل. سيكون موضع ترحيب دائما في النادي".

ويعتبر ستراسبورج رابع تجربة لفييرا في مسيرته التدريبية، بعدما سبق له أن تولى قيادة فرق نيويورك سيتي ونيس قبل انضمامه إلى كريستال بالاس عام 2021.

وقاد فييرا، كريستال بالاس لقبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الأول مع الفريق، لكنه رحل في العام الماضي بعد بداية بلا فوز حتى عام 2023.