عاجل.. أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوميز بعد الفوز على بروكسي في كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مواصلة التدريبات غدًا الجمعة بصورة طبيعية، استعدادًا لمباراة الداخلية المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

أول قرار من الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوميز بعد الفوز على بروكسي في كأس مصر



وفاز الزمالك على نظيره بروكسي بخماسية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ليتأهل الأبيض إلى دور الـ16 لمواجهة طلائع الجيش.



ويستأنف الفريق تدريباته في السادسة والنصف مساء الغد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الداخلية المقرر لها مساء يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

