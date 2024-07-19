نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوم يواصل سياسة تعاقداته للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشارات بعض التقارير الصحفية إلي رحيل قائد الهلال السعودي سلمان الفرج عن صفوف الفريق بعد استبعاد المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس له.

نادي في الدرجة الأولي السعودي... يضمن نجوم دوري المحترفين



واقترب الفرج من الإنتقال إلي نادي نيوم القابع في دوري الدرجة الأولي خلال فترة الانتقالات الصيفية حيث فضل العرض المقدم علي عرض الشباب والأهلي.



ورحل الفرج عن الهلال بعد مسيرة تاريخية كبيرة من الإنجازات والانتصارات والتتويج بالألقاب والبطولات منذ أن تدرج مع النادي في الفئات السنية قبل أكثر من 17 عامًا



وتطرح إدارة نيوم حاليا العديد من الأسماء العالمية والعربية على طاولة الفريق الذي سوف يشهد عدة تعاقدات قوية خلال الفترة المقبلة في الصيف لبدء الموسم الجديد 2024 2025 بشكل قوي.



و انتشرت أنباء أن النادي يفاوض مهاجم النادي الأهلي والهداف التاريخي لقلعة الكؤوس النجم السوري عمر السومة لاعب العربي القطري في صراع مع أندية أخرى من دوري يلو بالإضافة إلي لاعب الإتحاد السعودي أحمد حجازي لضمه للفريق



ويسعي النادي إلي تقديم مستوي جيد والصعود إلي دوري المحترفين والمنافسة علي اللقب في ظل الدعم الذي يلقاه الفريق السعودي

