عاجل.. الزمالك يكشف موقفه من رحيل ثنائي الفريق.. وموقف جوميز

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أحمد جودة - القاهرة -

نفى أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، ما تردد عن مناقشة تجديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

الزمالك يكشف موقفه من رحيل عن أوباما والجزيري.. وموقف جوميز



وقال أحمد سالم في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك:" الشائعات التي يواجهها النادي شبيهة بسيناريوهات الدراما، والبعض يؤلف أحداثًا من وحي خياله".



وشدد:" لا صحة لمناقشة جوميز في تجديد عقده، والعقد ينص على تجديده بشكل تلقائي حال التتويج بالكونفدرالية وهو ما حدث بالفعل".



واختتم:" لم يتم مناقشة عرض اللاعب سيف الجزيري للبيع من قريب أوبعيد وكل ما يتم تداوله عبارة عن شائعات، كذلك يوسف أوباما، فلم يحدد جوميز حتى الآن اللاعبين الراحلين عن الفريق أو الصفقات الجديدة".

