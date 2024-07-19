نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يفتتح تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة نويشتات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتتح نادي الهلال السعودي اليوم تحضيراته للموسم الكروي الجديد بمواجهة فريق إس سي فينر نويشتات النمساوي اليوم وذلك في إطار معسكره الخارجي في النمسا.

ومن المنتظر أن يشرك البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال أكبر عدد ممكن من اللاعبين الجاهزين طبيا وبدنيا لإعادتهم إلى أجواء المباريات بعد التوقف الطويل، وفي شأن ذى صلة بدأ البرازيلي مالكوم مرحلة جديدة من مراحل برنامجه التأهيلي في معسكر الفريق بالنمسا، وستكون تلك المرحلة مكثفة وتتركز على تدريبات تقوية العضلات المحيطة بالركبة المصابة.

ووفقا للمدة المحددة مسبقا لبرنامجه العلاجي والتأهيلي فإن مشاركته في نهائي كأس السوبر السعودي يوم 13 أغسطس القادم تبدو صعبة إن لم تكن مستحيلة.

على الجانب الآخر يواصل النجم البرازيلي نيمار جونيور برنامجه التأهيلي في مقر النادي بالعاصمة السعودية الرياض وسط تقدم ملحوظ في درجة التحسن، وسيعود بعد أيام إلى البرازيل لمتابعة برنامج تأهيله مع طبيبه الخاص.