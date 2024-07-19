نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب أستون فيلا يقترب من اتحاد جدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي المتخصص في ملف إنتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو أن الفرنسي موسى ديابي جناح أستون فيلا الإنجليزي أصبح قريبا من الإنتقال إلى إتحاد جدة أقرب من أي وقت مضى.

وأوضح فابريزيو عبر صفحته على موقع "إكس" اليوم أن الساعات الجارية تشهد الإتفاق على بعض الأمور المالية الخاصة بالصفقة التي ستتكلف 55 مليون يورو.

وكان ديابي محط إهتمام نادي النصر السعودي في الصيف الماضي، حيث قدم النصر عرضا بنحو 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب، لكنه رفض العرض وقرر الإنتقال إلى أستون فيلا.

ويخوض إتحاد جدة معسكره الحالي في إسبانيا تحت قيادة مدربه الجديد الفرنسي لوران بلان.

ويستهل الإتحاد مشواره في دوري روشن السعودي بملاقاة فريق الخلود الصاعد حديثا إلى البطولة في الجولة الأولى لموسم 2024-2025.