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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ميلان الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع نجم منتخب إسبانيا وريال مدريد ويوفنتوس الأسبق.

نجم يوفنتوس السابق ينتقل إلى الغريم التقليدي

احتل فريق الميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي، وودع مبكرًا من كل المنافسات الأخرى.

يسعى فريق الميلان إلى تدعيم صفوفه بلاعبين ذو جودة عالية، للعودة إلى منصات التتويج الموسم المقبل.

نجم منتخب إسبانيا يختار الميلان

اختار ألفارو ماورتا كابتن منتخب إسبانيا ونجم ريال مدريد واتلتيكو مدريد ويوفنتوس الأسبق، الإنضمام إلى الميلان.

كتب عبر موقعه الرسمي بأن الصفقة ستكون لمدة أربعة مواسم، وكلفت النادي ١٣ مليون يورو.