نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. بوروسيا دورتموند يمدد عقد حارسه الألماني ماير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بوروسيا دورتموند عبر موقعه الرسمي عن تمديد تعاقده مع الحارس الألماني إليكسندر ماير "أليكس" حتي يونيو 2026.

وتحدث الألماني أليكس للموقع الرسمي للفريق، قائلًا "أشعر براحة كبيرة في دورتموند وأشعر بتقدير كبير من المسؤولين والجهاز الفني وزملائي والموظفين والمشجعين".

وأضاف "بالنسبة لي، القدرة على ارتداء قميص بوروسيا دورتموند لا تزال أمرًا غير مسلّم به، ولهذا السبب أشعر بالسعادة كل يوم لكوني جزءًا من هذا النادي، لقد حققنا نجاحًا كبيرًا على مدار العامين الماضيين، لكن هدفي الكبير يظل هو أن أتمكن من الاحتفال بلقب مع الفريق في نهاية الموسم، وهذا ما أعمل من أجله مع زملائي".

بوروسيا دورتموند ألماني يأمن مركز حراسة المرمي بتجديد عقد ماير

وانتقل ماير إلي صفوف دورتموند قادمًا من يان ريجنسبورج الألماني عام 2019 في صفقة انتقال حر.

وشارك الحارس الألماني البالغ من العمر 33 عام، مع فريقه الموسم الماضي في 9 مباريات، نجح في أن يحافظ علي نظافة شباكه في 3 مواجهات.