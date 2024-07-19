نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تدريبات إضافية لعبد الله السعيد على هامش مران الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدى عبدالله السعيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية إضافية على هامش المران الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الداخلية المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

تدريبات إضافية لعبد الله السعيد

وقام عبدالله السعيد بالركض حول الملعب، بجانب أداء بعض التدريبات التأهيلية الإضافية، وذلك وفقًا لبرنامج تم وضعه للاعب، لعلاج الإرهاق العضلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الداخلية، المقرر لها مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.