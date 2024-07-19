نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب ليفربول يستعين بـ صلاح في مركز مختلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع آرني سلوت مدرب ليفربول، الجناح الدولي محمد صلاح في مركز مختلف وذلك خلال ودية “الريدز” التي أقيمت اليوم أمام بريستون.

ليفربول يخسر من بريستون في حضور صلاح

خسر سلوت، مباراته الودية الأولى مع ليفربول أمام بريستون نورث إيند بهدف نظيف، في لقاء شهد مشاركة محمد صلاح من بدايته وارتدى شارة القيادة.

أقيمت ودية ليفربول وبريستون، خلف الأبواب المغلقة في مركز تدريب “أكسا”، ولعب صلاح الشوط الأول فقط، وبعد خروجه استقبل “الريدز” هدفًا من الفريق الضيف بالشوط الثاني، وينتهي بعد ذلك اللقاء بـ1-0.

صلاح يشارك كمهاجم

واستعان سلوت، بخدمات صلاح في مركز رقم “9”، خلال ودية ليفربول وبريستون.

ويفتتح ليفربول، مشواره في الموسم الجديد من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة خارج أرضه ضد إيبسويتش تاون.