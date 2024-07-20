نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من داخل المستشفى.. الزمالك يحصل على توقيع صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، جهودها لحسم ملف الصفقات الجديدة والمنتظرة داخل صفوف الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق الأول قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتضع إدارة الأبيض بعض الأهداف المرشحة بقوة لتدعيم تشكيل الزمالك في الموسم القادم، بعد الوصول إلى اتفاق نهائي لحل أزمة القيد وتسديد مستحقات المهاجم المغربي خالد بو طيب.

- صفقة جديدة تقترب من الزمالك

وأكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر شاشة ام بي سي:" اجتمعت مع أحد صفقات الفريق قبل دخولي لجراحة القلب المفتوح".

وتابع:" أهم الشروط هي رغبة اللاعب، أن تكون الصفقة ترغب بالفعل في ارتداء قميص نادي الزمالك".

وأختتم:" أشكر جماهير نادي الزمالك على تواصلها معي بشكل مكثف للاطمئنان على الحالة الصحية بعد العملية، بجانب ممدوح عباس الذي كان يُصمم على أن أخضع للجراحة في مستشفى الناس، لكن وزارة الداخلية أصرت على علاجي".

