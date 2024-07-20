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أحمد جودة - القاهرة - بات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني قريبًا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فأن الأوكراني أندريه لونين حارس مرمي ريال مدريد لا يزال غير متأكد من القرار الذي سيتخذه، هو جاهز للمغادرة بقدر رغبته في البقاء في النادي الملكي.

نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل



وأضافت الصحيفة الإسبانية بأن لونين يتجه نحو الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الصيفي، في ظل العروض القوية التي تأتي لحارس الفريق الملكي.

ويريد لونين المشاركة بشكل مستمر وهو لم يجده مع ريال مدريد منذ عودة البلجيكي تيبوا كورتوا من الإصابة تألقه رفقة الفريق الملكي.

