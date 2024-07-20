نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان ناري من نادي فالنسيا ضد الاتحاد الإسباني.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تم استبعاد ملعب نو ميستايا في فالنسيا من قائمة الملاعب المستضيفة لبطولة كأس العالم 2030، مما أثار غضب نادي فالنسيا واستياءه من القرار.

يُقام مونديال 2030 في ثلاث دول هي البرتغال وإسبانيا والمغرب.

ملعب نو ميستايا كان من المخطط أن يكون ملعبًا جديدًا لنادي فالنسيا، ولكن توقفت الأعمال به، وعاد النادي مؤخرًا للحصول على تصاريح البناء واستكمال الأعمال فيه.

بيان نادي فالنسيا ضد الاتحاد الإسباني

ونشر موقع فالنسيا الرسمي بيانًأ ضد الاتحاد الإسباني لكرة القدم وكتب: “يأسف نادي فالنسيا للإعلان الصادر من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الذي استبعد مدينة فالنسيا وملعب ميستايا الجديد كمقر لاستضافة كأس العالم 2030″.

وأشار “هذا القرار يترك العاصمة الثالثة لإسبانيا دون أحد أهم الفعاليات الرياضية، على الرغم من أن مدينة فالنسيا قدمت أدلة كافية على مدى السنوات بأنها مؤهلة لاستضافة أحداث عالمية من الدرجة الأولى، ولا يزال هناك عدة أشهر قبل الاختيار النهائي”.

وواصل البيان: “بالإضافة إلى ذلك، فإن الإجراء المتخذ يثير الدهشة بعد أن أعلن النادي قبوله للشروط في 28 يونيو الماضي، وخاصة بعد أن حصل على ترخيص بناء ملعب ميستايا الجديد الذي يتوافق مع الجداول الزمنية المطلوبة من قبل فيفا لاستضافة كأس العالم”.

وتابع: “يؤكد النادي دعمه للإدارات العامة للإثبات لأي جهة أن الملعب سيكون على أتم الاستعداد، وبسعة متوقعة تصل إلى 70،000 مشجع وتصنيف رابع من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لا ينبغي أن تُستبعد من هذه البطولة التي ستستضيفها أفضل المنشآت في الدولة”.

واتم: “نأمل ألا يكون القرار الذي تم الإعلان عنه نهائيًا، وأن يُعاد النظر فيه، وبالتالي لا يُرتكب ظلم كبير بحق مدينة مرتبطة دائمًا بالرياضة ومعروفة عالميًا بنجاحها في تنظيم الفعاليات”.