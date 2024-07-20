نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لرد صفعة مبابي.. الخليفي يلاحق هدف ريال مدريد الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل مسؤولي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في خط المفاوضات مع أحد الأهداف التي تخطط إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في ضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم صفوف الفريق.

ويرغب ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان في الحصول على الصفقة قبل الملكي، لتكون بمثابة ردا قويا على خطف نجم الفريق، كيليان مبابي هذا الصيف مجانا.

- سان جيرمان يلاحق صفقة مدريد

ووضعت الإدارة الإسبانية، الموهبة الأرجنتينية فرانكو ماستانتوونو، نجم ريفر بليت، تحت المراقبة بعد تألق اللاعب بشكل ملفت في المواسم الأخيرة.

ونشرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اقتحم باريس إلى مفاوضات التعاقد مع ماستانتوونو وجهز قيمة ضخمة تصل إلى 35 مليون يورو من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

وأكدت، أن ريال مدريد يتمسك بشروطه وسياسته في إتمام الصفقة ولا توجد نية لزيادة المقابل المادي الذي يرغب في دفعه وهو 20 مليونًا.

واشارت، ريال مدريد يسير في ملف الصفقات بسياسة جديدة وهي من أراد اللعب بقميص مدريد سيأتي رغم المقابل المادي، دون الدخول في مزايدة مع أي نادٍ آخر.

وأختتم، جوني كالافات، رئيس الكشافين في ريال مدريد، يعلم جيدا قيمة وموهبة اللاعب لذا أقنع مسؤولي الميرنجي بالتوقيع معه، وتركه في ريفر بليت لعام آخر.