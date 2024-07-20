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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن كيبا حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي يسعي للانتقال بشكل نهائي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني بعد انتهاء إعارته.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية فأن كيبا لديه عروض قوية من الناحية الاقتصادية من الكرة السعودية، لكنه رفضها بسبب أمكانية رحيل لونين، وحلم العودة من جديد لريال مدريد.

نجم تشيلسي ينتظر قرار ريال مدريد



وكان اتحاد جدة السعودي يسعي جاهدًا للحصول على خدمات كيبا من تشيلسي خلال الميركاتو الصيفي، قبل أن يتراجع عن الصفقة بسبب تمسك الحارس الإسباني بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وأشارت الصحفية الإسبانية بأن ريال مدريد ينتظر قرار لونين سواء بشأن الاستمرار أو الرحيل لاتخاذ قراره بالتعاقد مع كيبا من عدمه.

