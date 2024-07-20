فليك: تدريب برشلونة هو هدفي من البداية

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، عن تجربته الحالية في قيادة الفريق الكتالوني مشيرًا إلى أنه كان من البداية يستهدف تدريب" البارسا".

فليك: من البداية.. هدفي كان تدريب برشلونة

قال فليك في تصريحات إعلامية: “حينما قررت أن أصبح مدربًا، وقعتُ في حب برشلونة لأنه نادٍ يلعب كرة قدم مذهلة، ويملك طريقة رائعة في تطوير اللاعبين، والعالم بأسره كان يتحدثُ عن ذلك. منذ اليوم الأول، رأيت الطريقة المُحترمة التي يتعاملون بها هنا، وكان ذلك رائعًا”.

وتابع: “منذ أول فريق دربتُه في مسيرتي، هدفي كان تدريب برشلونة. درستُ مدرسة كرة القدم الهولندية وكل ما يتعلقُ بيوهان كرويف”.

وواصل: “ أحسست بالشغف هنا منذ اليوم الأول، من الجماهير، من الرئيس. كل شخص يعمل من أجل برشلونة يملك هذا الشغف للعمل بتفان من أجل مصلحة النادي".

وختم: "بالنسبة إلينا، فنحن نريد أن نكونَ جزءًا من هذا الشغف والتفاني في العمل، لأننا نريد تقديم الأفضل لهذا النادي، وأخذه نحو مستوى متقدم”.